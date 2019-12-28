صربيا تكشف عن خطة إنفاق لتحفيز النمو

تعتزم صربيا انفاق ما يقرب من 14 مليار يورو (7ر15 مليار دولار) حتى عام 2025 في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لمضاعفة معدل النمو الاقتصادي لجعله يتماشى مع معدلات الاتحاد الأوروبي، ورفع مستويات المعيشة.

وتم الإعلان عن الاستثمارات الجديدة في الوقت الذي تتجه فيه الدولة الواقعة في منطقة البلقان صوب اجراء انتخابات عامة في أواخر أبريل أو أوائل مايو العام الجاري،حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة بلومبرج.

ويحرص الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أيضا على تصوير صربيا كمكان مرغوب للعيش فيه بينما يحاول وقف الهجرة إلى الخارج.

ولا يزال الاقتصاد الصربي أصغر مما كان عليه في عام 1990، وهو العام السابق للتفكك الدموي ليوغوسلافيا السابقة ، وفقا لتقرير للبنك الدولي أصدره في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف التقرير أن اقتصاديات أقران صربيا في وسط وشرق أوروبا أكبر الآن بنسبة 80%.