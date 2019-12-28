 ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة في مقديشو إلى أكثر من 20 قتيلا - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة في مقديشو إلى أكثر من 20 قتيلا

مقديشو - (د ب أ)
نشر فى : السبت 28 ديسمبر 2019 - 9:46 ص | آخر تحديث : السبت 28 ديسمبر 2019 - 9:46 ص

 

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو إلى أكثر من 20 قتيلا، طبقا لما ذكرته قناة "العربية" اليوم السبت.

وكانت السيارة المفخخة قد استهدفت مكتب ضرائب بالقرب من تقاطع طرق في مقديشو.

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