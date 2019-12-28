ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة في مقديشو إلى أكثر من 20 قتيلا

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ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو إلى أكثر من 20 قتيلا، طبقا لما ذكرته قناة "العربية" اليوم السبت.
وكانت السيارة المفخخة قد استهدفت مكتب ضرائب بالقرب من تقاطع طرق في مقديشو.