محكمة تعطى لمتعاقد أمريكي فرصة التعويض عن غرامة حصلتها أفغانستان

قضت الدائرة الاتحادية الأمريكية، الجمعة، أن المتعاقد الحكومي "دي ايه آي جلوبال إل إل سي" سوف يحصل على فرصة أخرى للحصول على تعويض من الحكومة الاتحادية الأمريكية لغرامة قامت أفغانستان بتحصيلها بقيمة مليوني دولار فيما يتعلق بخدمات الأمن الخاصة للشركة في البلاد.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قالت محكمة الاستئناف للدائرة الاتحادية الأمريكية في واشنطن إن المجلس المدني لاستئناف العقود، وهو محكمة من الدرجة الأولى، كان خاطئا في رفض استئناف "دي ايه آي" لعدم وجود اختصاص استنادا لعيوب غير فنية وتجاهل متطلبات تصديق ذات صلة.

وقالت المحكمة إنه على خلاف موقف المجلس، ليس هناك شرط قانوني بأن تكون العيوب في شهادة مجرد "عيوب فنية" من أجل إمكانية تصحيحها.

ويعود النزاع إلى عمل "دي ايه آي" في أفغانستان بموجب عقود من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وفي عام 2011، غرمت أفغانستان متعاقد من الباطن لشركة "دي أيه آي" حوالي مليوني دولار فيما يتعلق بعمل الشركة بالبلاد.

وعندما سعت "دي ايه آي" للتعويض عن الغرامة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، رفض مجلس استئناف العقود بعدما وجد أن شهادة التعاقد التي قدمتها شركة "دي آيه آي" دعما لمطلبها لا تتضمن "تشابها في اللغة القانونية المطلوبة".