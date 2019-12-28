عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية: 520 شركة أغلقت أبوابها في 2019

تواجه عشرات الشركات في قطاع غزة التهديد بإغلاقها، وأوضح تقرير بثته قناة الغد أن عام 2019 شهد إغلاق 520 شركة إنتاجية بالقطاع وتسريح العاملين بها بسبب الأزمات التي تعصف بالقطاع الاقتصادي.

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، محمد المنسي، في تصريحات لقناة الغد أن آخر الاحصائيات تشير إلى أن أكثر من 520 شركة تم إغلاقها في غزة نتيجة عدة أسباب، أولها الحصار المفروض على القطاع، والثاني عدم دفع التعويضات عن الأضرار الناجمة عن التدمير الذي وقع خلال الحروب الثلاثة الماضية.

وتابع تقرير الغد أن هناك تراجع ملحوظ في الحركة الاقتصادية في القطاع، وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينية، علي الحايك، أن الأعوام الماضية كانت صعبة للغاية حتى نهاية العام الحالي.

ويرى العديد من سكان القطاع أن عام 2019 كان بمثابة عام "أزمة اقتصادية" على الجميع، وعانى الكثيرون فيه ولم يستطيعوا تلبية الاحتياجات المطلوبة منهم، كما أن غالبية الموظفين لم يتلقوا رواتبهم كاملة أو لم يتلقوها من الأساس جراء قرارات السلطة.