سلطات التحقيق تبحث عن سبب تحطم طائرة كازاخستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استمرت التحقيقات في كازاخستان اليوم السبت للتوصل إلى سبب حادث تحطم طائرة هناك ما أودى بحياة اثني عشر شخصا من ركابها.

ووعد وزير الداخلية يرلان تورجومباييف اليوم السبت بإجراء تحقيق شامل وأساسي لجميع الملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث حسبما ذكرت وسائل إعلام كازاخية.

ومن بين تلك الملابسات حالة الطائرة نفسها.

ومن المتوقع وصول الصندوق الأسود بما يتضمنه من بيانات سير الطائرة غدا الأحد إلى العاصمة الروسية موسكو حيث يتم تقييم ما به من بيانات.

كانت الطائرة وهي من طراز فوكر-100 فقدت يوم أمس الجمعة بعد إقلاعها بقليل وتحطمت فوق منزل غير آهل بمنطقة سكنية قرب مطار مدينة الماتى .

وتحقق السلطات فيما إذا كان هناك خطأ بشري أو عطل تقني أو أن سبب الحادث هي ظروف الطقس.

ولقي ما لا يقل عن 12 شخصا من ركاب الطائرة حتفهم، إلا أن أغلبية الركاب المائة الذين كانوا على متن الطائرة المملوكة لشركة بيك إير نجوا من الحادث ونقلوا إلى عدد من المستشفيات، وفقا لما قاله اليوم السبت نائب وزير الصحة كمالجان ناديروف.

وأوضح ناديروف أن سبعة من ركاب الطائرة الناجين أصيبوا بجروح بليغة وأن 42 آخرين وضعهم مستقر.

اعتبر اليوم السبت يوم حداد وطنى في كازاخستان، وقدم الرئيس قاسم -جومارت توكاييف الشكر على موقع تويتر إلى من شاركوا بالمواساة.

كان الحادث هز أرجاء البلاد قبيل احتفالات العام الجديد مباشرة.

يزور كثير من المواطنين خلال هذه الأيام عائلاتهم عن طريق خطوط الطيران.

واضطرت خطوط بيك إير للطيران إلى وقف رحلاتها مؤقتا بناء على مرسوم أصدرته السلطات.

وذكرت وسائل إعلام أن إصدار إذن بالإقلاع لطائرات الشركة سيتقرر في العاشر من الشهر المقبل على أقرب تقدير.

كما حظر إقلاع جميع الطائرات من طراز فوكر-100 بعد الحادث لحين استجلاء أسبابه.

تحكم كازاخستان بنظام استبدادي.

ويعتبر هذا أسوأ حادث طيران يقع في كازاخستان التي تتميز بالبراري الممتدة.

وكان آخر ما وقع من حوادث طيران فيها في 2012 و2013 حيث لقي أكثر من 20 شخصا حتفهم في كل عام من هذين العامين في حوادث مماثلة.