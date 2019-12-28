 خالد صديق: إعلان مصر خالية من العشوائيات عام 2020 - بوابة الشروق
السبت 28 ديسمبر 2019 4:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
النتـائـج تصويت

خالد صديق: إعلان مصر خالية من العشوائيات عام 2020

أرشيفية
أرشيفية
نور رشوان
نشر فى : السبت 28 ديسمبر 2019 - 4:16 م | آخر تحديث : السبت 28 ديسمبر 2019 - 4:16 م

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنه «سوف يتم إعلان مصر دولة خالية من العشوائيات غير الآمنة خلال عام 2020، بتكلفة تصل إلى 32 مليار جنيه».

وأوضح في مداخلة هاتفية لفضائية «MBC مصر 2»، اليوم السبت، أن «الدولة أنفقت 22 مليار جنيه للقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة منذ عام 2014 وحتى الآن»، مشيرًا إلى أن هذه التكلفة كبيرة جدًا.

وأضاف أن «التحدي الخطير هو المناطق العشوائية غير الآمنة، بينما التحدي الكبير الذي تعمل الدولة على مواجهته أيضًا هو المناطق غير المخططة»، مشيرًا إلى وجود 417 ألف فدان من المدن على مستوى الجمهورية غير مخطط.

وتابع: «هذه المناطق غير المخططة تفتقد لشبكات الطرق والصرف الصحي والمياه والإنارة والأرصفة، وغيرها من أساسيات الحياة الكريمة»، مشيرًا إلى حرص الدولة على مواجهة هذا التحدي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك