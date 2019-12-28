خالد صديق: إعلان مصر خالية من العشوائيات عام 2020

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنه «سوف يتم إعلان مصر دولة خالية من العشوائيات غير الآمنة خلال عام 2020، بتكلفة تصل إلى 32 مليار جنيه».

وأوضح في مداخلة هاتفية لفضائية «MBC مصر 2»، اليوم السبت، أن «الدولة أنفقت 22 مليار جنيه للقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة منذ عام 2014 وحتى الآن»، مشيرًا إلى أن هذه التكلفة كبيرة جدًا.

وأضاف أن «التحدي الخطير هو المناطق العشوائية غير الآمنة، بينما التحدي الكبير الذي تعمل الدولة على مواجهته أيضًا هو المناطق غير المخططة»، مشيرًا إلى وجود 417 ألف فدان من المدن على مستوى الجمهورية غير مخطط.

وتابع: «هذه المناطق غير المخططة تفتقد لشبكات الطرق والصرف الصحي والمياه والإنارة والأرصفة، وغيرها من أساسيات الحياة الكريمة»، مشيرًا إلى حرص الدولة على مواجهة هذا التحدي.