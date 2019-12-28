أوكرانيا تأمل في تبادل سجناء من مواطنيها لدى روسيا غدا الأحد

أعرب الرئيس الأوكراني ، فولوديمير زيلينسكي، عن أمله بأن يتم إطلاق سراح "الأوكرانيين المحتجزين بشكل غير قانوني" غدا الأحد بموجب اتفاق لتبادل السجناء أبرمه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونقلت اليوم السبت وكالة أنباء بلومبرج عن زيلينسكي قوله "ينبغي أن يتم التبادل غدا، نحن بانتظاره"، حسبما نقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء.

وتخوض أوكرانيا وروسيا صراعا منذ عام 2014، بعد أن ضمت الأخيرة شبه جزيرة القرم، مما تسبب في إذكاء اشتباك مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في مناطق شرق البلاد المعروفة باسم "دونباس".

وسبق أن أبرم زيلينسكي وبوتين اتفاقا في سبتمبر لتبادل 35 سجينا من الجانبين في محاولة لتهدئة التوترات.