السعودية تنفي رفع أسعار الشعير بداية الشهر المقبل

نفت المؤسسة العامة للحبوب السعودية اليوم السبت صحة ما يتم تداوله عن رفع سعر بيع كيس الشعير اعتبارًا من أول يناير المقبل، واصفة تلك المعلومات بانها "غير صحيحة".

وقالت مؤسسة الحبوب، في بيان لها اليوم: "تود(المؤسسة) أن توضح للجميع عدم صحة ما يتم تداوله في هذا الشأن، وتهيب بجميع العملاء عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، والرجوع للموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المعلومات الرسمية من مصادرها".

وأشارت المؤسسة إلى أنَّ بيانها جاء بناءً على استفسارات العملاء التي وردت خلال اليومين الماضيين، حول ارتفاع سعر بيع كيس الشعير اعتبارًا من أول الشهر المقبل.

وأعلنت المؤسسة في 18 نوفمبر الماضي أنها انتهت من إرساء الدفعة الأخيرة من الشعير العلفي للعام 2019 بعد أن أرست حوالي02ر1 مليون طن شعير، ليصبح إجمالي ما تم استيراده نحو 3ر5 مليون طن.