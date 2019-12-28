عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح السبت، مقطع فيديو يرصد لحظة إنقاذ رضيع من بين حطام الطائرة الكازاخستانية.

وأعلنت سلطات المطار المحلية في مدينة ألماتي بكازاخستان، صباح أمس الجمعة، عن سقوط طائرة تقل 100 شخص، بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار ألماتي، وهو ما أدى إلى مصرع نحو 20 شخصًا.



قال نائب وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان بيرك كامالييف اليوم السبت إنه سيتم تسليم الصندوق الأسود لطائرة "بيك إير" التي تحطمت في كازاخستان أمس الجمعة إلى لجنة الطيران الدولية الروسية لفحصه.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن كامالييف قوله - خلال مؤتمر صحفي - "بالأمس، تحدث نائب رئيس الوزراء رومان سكليار مع رئيس لجنة الطيران الدولية، والليلة في تمام الساعة 18:40، يصل خبير من موسكو إلى ألماتي".

وأضاف "يعمل فريق تحقيق حاليا في الموقع، وتم استخراج مسجلات بيانات الرحلة، وغدا سنسلمها إلى لجنة الطيران الدولية في موسكو لفك شفرتها".

وكانت الطائرة، طراز فوكر 100، التابعة لشركة "بيك إير" الكازاخية في رحلة من ألماتي إلى نور سلطان في كازاخستان بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار ألماتي، حيث أخطأت الارتفاع المطلوب لتخترق سياجا أسمنتيا قبل أن تصطدم بمبنى من طابقين.

وكان على متن الطائرة 93 راكبًا وخمسة من أفراد الطاقم، وأسفر الحادث عن مصرع 12 شخصا وإصابة 67 آخرين.

وتم تعليق عمليات شركة "بيك إير" حتى تحديد أسباب الحادث، وتشكلت لجنة حكومية للتحقيق.