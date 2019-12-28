الزمالك يتحدى أزماته أمام زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

كارتيرون يخشى التأثر من العوامل المناخية.. غياب حازم إمام وشيكابالا وجمعه للإصابة

ينتظر الزمالك، مواجهة قوية أمام مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، في الثالثة مساء اليوم على ملعب "ليفي مواناواسا" في زامبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع ومراقب الحكام من جنوب إفريقيا وهو عبدالباسط إبراهيم.

ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث من أجل تعزيز موقعه في المجموعة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط، خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر بـ 6 نقاط، بينما يحتل زيسكو يونايتد المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، ويتذيل فريق أول أغسطس الأنجولي الترتيب برصيد نقطة أيضا، وهزيمة الزمالك قد تعقد موقف الفريق، إلا أن حلم الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية يواجه صعوبات عديدة.

ويعاني الزمالك، الذي يمتلك خمسة ألقاب في البطولة كان أخرها عام 2002، من النتائج المخيبة قبل لقائه مع منافسه الزامبي، حيث يرغب الأبيض في إعادة البسمة إلى وجوه جماهيره المحبطة.

وتعرض الزمالك لضربة قوية في بداية مشواره بمرحلة المجموعات بخسارته الموجعة صفر / 3 أمام مضيفه مازيمبي، التي تسببت في الإطاحة بمدربه الصربي (ميتشو) لكنه تمكن سريعا من محو آثار تلك الهزيمة بفوزه 2 / صفر على ضيفه أول أغسطس في الجولة الثانية تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي تولى مسؤولية الفريق مؤخرا.

وعلى المستوى المحلي يعاني الفريق من الكثير من الأزمات والضغوط الملقاة على اللاعبين والجهاز الفني بقيادة كارتيرون، بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق في بطولة الدوري الممتاز، وفشله في الفوز بآخر 3 مباريات، بالخسارة أمام فريق طلائع الجيش 3 / 2، ثم التعادل سلبيًا في مباراتين مع سموحة والإنتاج الحربي وتراجع الفريق للمركز السادس في ترتيب البطولة.

ويصطدم الزمالك في مباراة اليوم بعاملي الأرض والجمهور، حيث تقام المباراة على أرض الفريق الزامبي ووسط جماهيره، حيث يتوقع حضور جماهيري كبير لمساندة فريق زيسكو، مما قد يؤثر على أداء لاعبي الأبيض خلال المباراة، بالإضافة للأجواء المناخية الصعبة وسقوط الأمطار بغزارة.

فيما يعاني الزمالك من غيابات عديدة على رأسهم حازم إمام للإصابة، وهو ما يضع الفريق في أزمة قوية للفريق في الجبهة اليمني، وذلك نظرًا لعدم وجود بديل في مركز الظهير الأيمن، بعد رحيل التونسي حمدي النقاز، بجانب غياب محمود شيكابالا وعبد الله جمعة للإصابة.

واصطحب كارتيرون في رحلة زامبيا 20 لاعبا على النحو التالي، حراسة مرمى:محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي، إسلام جابر، محمود الونش.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، كريم بامبو، مصطفي فتحي. وفي خط الهجوم:مصطفي محمد - عمر السعيد.

وخاض الزمالك 7 مباريات في زامبيا، حقق فوز وحيد، وخسر مباراتين، وتعادل في 4 مباريات، وسجل الفارس الأبيض 6 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف.

في المقابل، يسعى مازيمبي، الفائز بالبطولة خمس مرات، للاقتراب خطوة أخرى من التأهل لدور الثمانية، لكنه سيصطدم بطموحات منافسه الأنجولي، الذي لا بديل أمامه سوى الفوز إذا أراد الحفاظ على حظوظه في الصعود للأدوار الإقصائية.

من جهته، قال وينستون كالينجو مهاجم فريق زيسكو أن فريقه قادر على عبور دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأضاف في تصريحات صحفية: دوري الأبطال منافسة صعبة دائمًا، توقعنا مجموعة قوية وهو ما حدث بالفعل".

وعن مواجهة الزمالك قال: "الزمالك يظل فريقا جيدا على الرغم من المرحلة التي يمرون بها الآن في الدوري المحلي".