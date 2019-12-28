الألمان يهبون لإنقاذ غابات ألمانيا من تغير المناخ

في بقعة ما بحديقة هيرز الوطنية، يجتمع مجموعة من متوسطى الأعمار والكبار المتقاعدين وزوجين قرويين وموظف جاء بيوم إجازته متطوعا، بينما يبدأ الفريق شق طريقه وسط ثلوج الشتاء والأشجار الميتة ليبحثوا عن حفر مناسبة بالأرض الغامقة ليضعوا الشتلات الجديدة بداخلها بينما يصيح بهم أولفا إيجر حارس الغابة موجها تعليماته بوجوب غرس الشتلات عميقا لحمايتها خلال الشتاء وهكذا يهب الألمان لحماية غاباتهم قبل فوات الأوان.

ونقلت "نيويورك تايمز"، فى تقرير لها إحصائية رسمية للحكومة الألمانية تفيد تدهور أو موت نحو 444 ألف إيكارا من الغابات الشجرية ما تطلب العمل التطوعى لإنقاذ الوضع.

ويقول حراس الحديقة إنهم كانوا يطالبون العامة بالمشاركة بحملات تشجير الحديقة منذ التسعينيات ولكن العام الماضى كان صعبا لدرجة اضطرار إدارة الحديقة لنشر دعايا متنوعة لتحريض الناس على التطوع.

وبينما يصعد أحد تلال الغابة يقول يارك بيرثولد "بمثل تلك الأوقات علينا جميعا المساعدة وعن نفسى جئت بعد ما قرأت إعلانا يطلب المساعدة على موقع حديقة هيرز والآن أصبح نشاط التشجير هو الرياضة الشعبية للجميع".

وفى آخر أسابيع الخريف الماضى توافد على الحديقة الكثير من طلاب المدارس وعمال مصانع فولكس فاغن وحتى الرياضيين من الأندية ليفوق عدد المشاركين بالحملة عدد الشتلات المراد زرعها.

وتقول جيز أحد الثريات المشاركات إنها فى كل عام تنفق مبلغ على رحلة جوية للاستمتاع بعطلتها ولكنها قررت هذا العام أن توفر المبلغ للتبرع لحملة التشجير.

ويذكر أن تهديد موت غابات ألمانيا ظهر أول مرة بالثمانينيات جراء هطول الأمطار الحمضية حينها خرجت المظاهرات وتصاعدت شعبية حزب الخضر الداعم للبيئة ورغم جهود ألمانيا البيئية التى نجحت بتقليل التلوث وعودة الكثير من الغابات لطبيعتها إلا أن آثار تغير المناخ لعامين مضوا وسط حرارة وجفاف شديدين تركت آثارها المدمرة على الغابات التى انتشرت فيها اليرقات الجائعة لتفتك بالنباتات.

ويزيد من حدة المشكلة أن الألمان دأبوا فى العقود الماضية على استبدال أشجار البرايميفال التقليدية بطيأة النمو شديدة المقاومة بالصنوبر سريع النمو ولكن الضعيف أمام الحرارة المرتفعة وعلاج تلك المشكلة يكون بالاعتماد على أشجار أكثر تنوعا وأشد مقاومة للحرارة.

ويقول ألن بوراس المتخصص بصحة الغابات "أغلب الغابات تقع تحت ظروف صعبة ما يعرضها للفناء وهذا ما نراه على أرض الواقع هو نسبة عالية من موت الأشجار بسبب تغير المناخ وهذا إنذار واضح".

واستحوذت الغابات على معظم التراث والثقافة الألمانية منذ عبدت القبائل الجرمانية القديمة أشجار الزيزفون والسنديان وحتى جعلت الروايات الألمانية الشهيرة الغابة مسرحا أساسيا لها كرواية ذات الرداء الأحمر وبياض الثلج.

وفى العصر الصناعى نظر الألمان للغابات كمورد لا يستهان به للتقدم نظرا لكونها مصدرا للحطب ولكن بالمقابل ظهرت مفاهيم حماية البيئة فنظمت لها القوانين اللازمة التى تقضي بالسجن المشدد وربما الإعدام على من يحرق الغابات.

ومن المعروف أن ألمانيا هى من اخترعت تقليد شجرة عيد الميلاد منذ القرن السادس عشر وحتى الآن تختار سلطات كل مدينة أطول أشجارها لاستخدامها لتزيين الحفل ولكن هذا الكريسماس تظاهر أهل مدينة رنيجرود حول شجرة تبلغ 40 مترا لحمايتها من القطع ما اضطر السلطات لاختيار شجرة أصغر للاحتفال.

ووفقا لحراس الغابة فى مدينة شيرك تم زرع 80 ألف شتلة هذا العام وحده بعد قرن من الزمان كان الألمان يزرعون الغابات فقط لجنى الحطب.

وبالفترة الماضية اعتمد الألمان خطة لترك الطبيعة تعالج نفسها، ولكن تلك الفكرة أثبتت فشلها ليقوم النشطاء بخطوة نزع الجذوع الميتة وزراعة بدائل عنها سريعا لعدم ترك فرصة لنمو الحشرات بالمنطقة.

ولدعم عمليات التشجير صرفت الحكومة الألمانية 888 مليون دولار من ميزانيتها هذا العام.

ويقول كورنيلياس ماير ستورك مالك نصف غابات الترفية الألمانية إنه يدعم مبادرة الحكومة مطالبا بصرف مبالغ تشجيعية لمشجرى الغابات كما هو الحال مع المزارعين فى سائر أنحاء أوروبا الذين يتقاضون 280 دولارا على كل إيكارين ونصف من الأراضى الزراعية.

وعانا ستورك خسائر باهظة الفترة الماضية، حيث أدى انتشار الحشرات جراء الحر لموت معظم أشجار الصنوبر التى اعتاد بيعها كشجر كريسماس وكان أيضا يستخدمها كمكان واسع للترفية يأتيه الزوار من كل مكان ولكن مؤخرًا اضطر ستورك لبيع أشجاره الميتة فى سوق الورق بنصف السعر ولإزالة طاولات الجلوس من وسط غاباته لعدم جدواها بعد تدهور المكان.