محافظ جنوب سيناء يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير العشوائيات

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بالمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وذلك بمقر الصندوق بالقاهرة لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير العشوائيات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدن المحافظة، وكذلك المشروعات التي سيجرى تنفيذها في المرحلة القادمة.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى زيارة المهندس خالد صديق، لمحافظة جنوب سيناء، خلال الاسبوع الجاري، لعقد لقاء مع عدد من قيادات المحافظة في مجالات التخطيط العمراني والإسكان والشئون القانونية وكافة المجالات ذات الصلة بمشروعات تطوير العشوائيات، لبحث سبل إنهاء العشوائيات بالمحافظة.