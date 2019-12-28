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ضبط أكثر من 1160 لعبة نارية غير مشروعة في سيارة شاب بألمانيا

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
زلب (ألمانيا) - (د ب أ)
نشر فى : السبت 28 ديسمبر 2019 - 5:35 م | آخر تحديث : السبت 28 ديسمبر 2019 - 5:35 م

عثرت الشرطة الألمانية على أكثر من 1000 لعبة نارية غير مشروعة في سيارة شاب صغير/19 عاما/ في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت:" وجدنا في السيارة 1160 جسما متفجرا إنتاج تشيكي، وجزء منها كان في صندوق المحرك".

وأضاف المتحدث أن الوزن الصافي لهذه الألعاب النارية التي كانت موجودة في السيارة يبلغ نحو 14 كيلوجراما، " وقد كانت الألعاب النارية في صندوق المحرك على درجة خاصة من الخطورة، إذ كان يمكن أن تنفجر في أي وقت بسبب الحرارة والحركة".

وكان الشاب المنحدر من مدينة أوفنباخ قد لفت أنظار أفراد الشرطة في نقطة تفتيش، وسيحاكم حاليا بتهمة ارتكاب جريمة وفقا لقانون المواد المتفجرة.

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