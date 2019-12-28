فحص طبي لمحمود وحيد لحسم مشاركته في تدريبات الأهلي الجماعية

يخضع محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق، للفحص الطبي عقب مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وغاب وحيد عن مران الفريق الجماعي أمس؛ بسبب شكواه من آلام عضلية حيث فضل الجهاز الفني إراحته من مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي الليلة لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويحسم الفحص الطبي مشاركة اللاعب من عدمها في التدريبات الجماعية، حيث ينتظر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر التقرير الطبي للاعب؛ للاطمئنان على حالته، وإعلان جاهزيته للانتظام بقوة في التدريبات الجماعية للفريق.