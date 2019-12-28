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عرفنا أن الذهب والفضة معادن. فما قصة تلك المعادن التى تتحدثون عنها أحيانا فى أجسامنا وما هى وظيفتها لجسم الإنسان؟ إذا كان لها بالفعل وظيفة وفائدة لجسم الإنسان فكيف نصل لها؟

زياد أبوالعطا شاهين

بالفعل هناك مجموعة من المعادن الذى يعتمد عليها الجسم فى الكثير من الوظائف الحيوية وقد يكون حجمها ضئيلا للغاية فى الجسم لكن فائدتها عظيمة والاحتياج إليها أكيد.



يمكن تصنيف المعادن التى يحتاجها الإنسان إلى نوعين:



النوع الأول: هو الذى يتم استخدامه وتخزينه بكميات كبيرة فى الجسم مثل الكالسيوم والكلوريد والماغنسيوم والفسفور والبوتاسيوم والصوديوم والكبريت.



النوع الثانى: لا يقل أهمية عن الأول لكننا نحتاجه بكميات ضئيلة مثل الكروم والنحاس والفلورين واليود والحديد والمنجنيز والسيلينيوم والزنك.



الواقع أن المعادن لا يصنعها الجسم بل يحصل عليها من الغذاء والمياه أو الحيوانات التى تتغذى عليها.. أيضا من السهل الحصول عليها مصنعة من الأجزاخانة.



ــ الكالسيوم: من الزبادى والجبن واللبن والتوفو وسمك السردين ثم الخضراوات كالبروكلى.

ــ الحديد: اللحم الأحمر وفول الصويا المطهى وبذور القرع العسلى والعدس والخبز المضاف إليه الحديد أيضا حبوب الإفطار.

ــ الماغنسيوم: اللوز والخضراوات الورقية داكنة الخضرة مثل السبانخ والملوخية والبروكلى وسمك الهاليون والخبز من القمح الكامل والردة واللبن.

ــ البوتاسيوم: من الزبيب والبطاطا والطاطم والفاصوليا والزبادى والموز والسبانخ.



كل تلك المعادن تساهم فى العمليات الفسيولوجية التى يقوم بها الجسم خاصة عمليات البناء والهدم والتمثيل الغذائى لذا فالحصول عليها أمر يجب التأكد منه دائما. ومن الأفضل الحصول على المعادن من مصادرها الطبيعية أما المصنعة فتلك التى تستخدم حال نقصها بصورة معها تظهر أعراض نقصها.