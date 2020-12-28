وزيرة الصحة: الانتهاء من تسجيل ملف أحد لقاحات كورونا خلال ساعات

- زايد: كل التحاليل تبين كفاءة لقاح كورونا الذي استقبلته مصر منذ أسبوعين..



- تجهيز أماكن تلقي لقاح كورنا للمواطنين.. والانتهاء من موقع التسجيل للحصول على اللقاح..



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن عدد من الشركات المنتجة للقاحات كورونا انتهت من المرحلة الثالثة للتجارب الإكلينيكية، لافتة إلى إقرار لجنة عليا مشكلة من وزارة الصحة واللجنة العليا للتطعيمات في الوزارة والخبرات الوطنية في الجامعات المصرية والقوات المسلحة وهيئة الدواء ومنظمة الصحة العالمية، اللقاحات التي تتلقاها مصر.



وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن اللجنة أقرت التطعيمات ووضعت الأولويات، متابعة: «تواصلنا مع كل الشركات العالمية، وتفاوضنا مع التحالف الدولي للتطعيمات بمنظمة الصحة العالمية جافي للحصول على جرعات كورونا».



ولفتت إلى عقد اتفاقيات مع العديد من الشركات كـ«سينوفارم» و«أسترازينيكا» و«فايزر»، لافتة إلى انتهاء تسجيل ملف أحد الشركات وتسجيل اللقاح من هيئة الدواء المصرية، خلال ساعات.



وأشارت وزيرة الصحة إلى انتهاء التحاليل الخاصة لشحنة اللقاحات التي وصلت إلى مصر منذ أسبوعين، مضيفة: «تم إجراء أربعة أنواع من التحاليل، وكل التحاليل تبين كفاءة اللقاح».



وذكرت أن الشركات الأخرى كأسترازينيكا وفايزر أدخلت ملفها للدراسة في مصر، قائلة إن الوزارة نسقت مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واختيار أماكن اللقاحات للمواطنين ووضع المواصفات.



وتابعت زايد، أن الأماكن يتم تجهيزها الآن، فضلًا عن الانتهاء من موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا، موضحة أن الأطقم الطبية تتلقى اللقاحات في أماكن عملها في المستشفيات.