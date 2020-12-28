مدير صندوق مكافحة الإدمان: نسبة التعاطي في مصر لا تختلف عن المعدلات العالمية

مسؤول مكافحة الإدمان: 72% من الأطفال يستقون معلوماتهم عن المخدرات من وسائل الإعلام لاسيما الدراما

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن نسبة الإدمان في مصر لا تختلف عن المعدلات العالمية.

وأضاف عثمان، في لقاء ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن الدولة لديها حزمة من الثقافات التي تغذي مشكلة تعاطي المخدرات، والمتمثلة في تقوية القدرة البدنية والجنسية والهروب من المشكلات والتغلب على الضغوط، والقبول في المجتمع.

وأكد ضرورة مراجعة دور الدراما في تغذية هذه المفاهيم المغلوطة عبر السنين، معقبًا: «الدراما قدمت هذه المفاهيم على طبق من ذهب للأطفال».

وأفاد بأن 72% من الأطفال يستقون معلوماتهم عن المخدرات من وسائل الإعلام، لاسيما الدراما، لافتًا إلى التأثير الكبير للدراما على المشاهدين.