أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استمرار جهود الوزارة لتوفير إقامات للمواطنين العالقين بدولة الإمارات ممن كانوا يرغبون في التوجه إلى الكويت خلال تلك الفترة، قبل أن تُعلن السلطات الكويتية تعليق حركة الطيران إليها خلال الفترة الحالية وحتى مطلع العام المقبل 2021.

كما تقدمت وزيرة الهجرة، بحسب بيان مساء اليوم الأحد، بخالص الشكر والتقدير للشيخ مانع خليفة آل مكتوم على موقفه الداعم للمصريين العالقين، ولكل من أسهم بجهد ودعم نقدي ورفضوا الإعلان عن مساهمتهم، مشيدة بالدور الوطني لتكاتف الجهود استجابة لمناشدتها والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات.

وطالبت السفيرة نبيلة مكرم المواطنين العالقين بتفهم الموقف الاستثنائي الذي يمر به العالم وجهود وزارة الهجرة التي تسعى بكل السبل إلى دعم المواطنين لحين فتح دولة الكويت أبوابها مرة أخرى أمام القادمين إليها والمقرر له 1 يناير 2021، بحسب ما ذكرت السلطات الكويتية.

وجددت وزيرة الهجرة الدعوة للنوادي المصرية والمصريين في دبي وعجمان والشارقة، للتكاتف والمشاركة في مبادرة "خلينا سند لبعض"، بغرض تقديم المساعدة والعون للمصريين العالقين في الإمارات خلال تلك الفترة.

ولفتت الوزيرة إلى تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب إعلان عدد من الدول، من بينها دولة الكويت، إغلاق حدودها ودعت إلى التواصل مع الغرفة في حال وجود أي عقبات أو شكاوى، مؤكدة استمرار الوزارة في تقديم كل سبل الدعم والمساعدة لكافة أبناء مصر العالقين، وطلبت منهم التعاون في عبور هذه الأزمة الطارئة وتفهم طبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بأجمعه.

كما شددت وزيرة الهجرة على أهمية احترام القوانين والنظم والقواعد المطبقة في الدول المضيفة وعدم الانسياق خلف أي دعوات للتجمهر، موجهة خالص آيات الشكر لدولة الإمارات الشقيق التي يعدها كل مصري بلده الثاني، مشيرة إلى أهمية إظهار الوجه الحضاري المعتاد لأبناء مصر في الخارج.

وكانت الوزارة -وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير- قد نجحت في توفير إقامات لنحو ٦٠٠ مواطن بفنادق خلال الأيام السابقة، وبمساعدة وجهود مضنية من الدكتور عباس السادات عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج والأستاذ مينا زاهر المحامي بالإمارات.

وقامت الوزارة -بمساعدة من بنك مصر- بالتواصل مع الشيخ "مانع خليفة آل مكتوم" الذي قام بتوفير أماكن إقامة وتجهيزات دار بمفروشات جديدة لنحو ٣٠٠ مصري بإمارة الشارقة وتم الاتفاق على توفير وجبات طعام.

وفي هذا الإطار، شكرت الوزارة محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، الذي قام بتكليف كل من حسام رؤوف رئيس العمليات الدولية، و‎لمياء مهدي رئيس إدارة المخاطر في فرع بنك مصر بالإمارات، بالمساعدة في توفير إقامة لعدد من المصريين العالقين.