السائقون وعمال البقالة في كاليفورنيا يطالبون بالحصول على لقاح كورونا

تمهد خطة طرح لقاح مضاد لفيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا، الطريق أمام صراع بين سائقي السيارات الأجرة وعمال البقالة وموظفين أساسيين آخرين، الذين يقولون إنه يتعين أن يكونوا الفئات التي ستأخذ اللقاح في المرحلة المقبلة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن تجتمع مجموعة عمل من الأطباء وموظفي الصحة العامة في 30 ديسمبر الجاري، لتطوير الخطوط الإرشادية لإدارة حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، حول كيفية توزيع اللقاح بشكل أفضل للعمال الأساسيين في المرحلة الأولى من طرح اللقاح.

وسائقو سيارات "أوبر" من ضمن بعض من الكثير من المهنيين الذين يطالبون بأن يكون لديهم مكانا مناسبا في طابور انتظار الحصول على اللقاح.