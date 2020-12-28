من بلد إلى آخر ومن حي إلى غيره، هكذا صار مصير اللاجئين السوريين في لبنان، بعد حرق أحد مخيماتهم في منطقة المنية شمال لبنان، السبت الماضي، من قبل شبان لبنانيين، على خلفية شجار عائلي اندلع بين شاب لبناني وعمال سوريين.



وامتد الحريق لكل مساكن المخيم المبنية من مواد بلاستيكية وخشبية، وتقيم بها نحو 75 عائلة سورية لاجئة، حسبما أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر أمنية قولهم، إن حادث الاعتداء نجم بعدما طالب عمال سوريين بأجرهم الذي رفض أصحاب العمل دفعه، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الخلاف وقع بسبب مضايقة تعرضت لها سيدة سورية.



وهربت عدد من العائلات السورية من المخيم؛ بسبب الانفجارات التي تلت عملية الإحراق نتيجة انفجار قوارير الغاز.



عملية الاعتداء الأخيرة على اللاجئين السوريين في لبنان هي الثانية في أقل من شهر، ففي أواخر نوفمبر الماضي، أحرقت مجموعات لبنانية عددا من بيوت اللاجئين السوريين، بعد طردهم منها في منطقة بشرى شمال لبنان، إثر مقتل شاب لبناني على يد عامل سوري (سلم نفسه لاحقًا للشرطة) لخلاف فردي بينهما، أثناء عمل الأخير في قطعة أرض كان يملكها المجني عليه.



• أوضاع اقتصادية صعبة



تشكل قضية اللاجئين السوريين أزمة كبيرة في لبنان، هذا البلد الذي يعاني من الإفلاس ويرزح تحت صراعات طائفية وسياسية، يعيش به نحو 1.2 مليون لاجئ سوري يشكلون قرابة 25% من تعداد سكان لبنان البالغ عددهم 6 ملايين نسمة؛ لذا ينظر إلى هذا الملف في الداخل اللبناني بشيء من الريبة، وقد ساعد تعامل السلطات اللبنانية مع هذا الملف على تزايد العنف ضد اللاجئين.



ويعيش السوريون في لبنان -الذين فر معظمهم بعد الحرب الأهلية السورية التي اندلعت في أعقاب الثورة ضد نظام الرئيس بشار الأسد- أوضاعا اقتصادية صعبة، وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن السوريين يضطرون للعيش في "مبان غير مكتملة، وفي مرائب وحظائر مهجورة، بأجور زهيدة".



وأدى الانكماش الاقتصادي والتضخم الحاد وتفشي وباء كورونا وانفجار بيروت في أغسطس 2020، إلى دفع المجتمعات الضعيفة في لبنان -بما في ذلك اللاجئون السوريون- إلى حافة الهاوية، مع استفحال حالة الفقر والعوز التي تعيشها آلاف العائلات، حسب مفوضية اللاجئين.



وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن السلطات اللبنانية منعت اتخاذ خطوات أكثر جدية لمنع ومحاكمة أعمال العنف المتصاعدة التي ينفذها مواطنون لبنانيون ضدّ سوريين، وأشارت إلى صعوبات عديدة تفرضها السلطات ضد اللاجئين، مثل "إغلاق الحدود أمامهم، أو مطالبتهم بالتسجيل لدى مفوضية اللاجئين أو تأمين كفيل لبناني للبقاء بشكل قانوني في الدولة".



وكانت المنظمة وثقت 11 حالة اعتداء تعرض لها نازحون سوريون في لبنان، وهجمات عنيفة في منازلهم فيما بين شهري أغسطس وسبتمبر من نفس العام.



• مساع دولية وعراقيل سورية-لبنانية



وفيما تبذل مساع دولية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، تقابل هذه الجهود بعراقيل يفرضها النظام السوري على عودتهم، وذلك بفعل الأوضاع الأمنية غير المستقرة في سوريا، ومخاوف الكثير من عمليات الاعتقال أو التجنيد الإجباري، فضلاً عن ذلك "استفادة بعض المؤسسات اللبنانية مالياً من المنح التي خصصتها مؤسسات الأمم المتحدة للاجئين السوريين، خاصة في مجالي الطبابة والتعليم"، حسبما يقول المحلل السياسي اللبناني محمد سعيد الرز.



ويضيف الرز، لـ"الشروق"، أن قضية الوافدين السوريين إلى لبنان صارت جزءًا أساسيا في معادلة السياسة اللبنانية وانقساماتها المحورية، ففي الوقت الذي يعمل فيه التيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم تحت دعوى الفاتورة المالية الكبرى التي يرتبها وجودهم على الاقتصاد اللبناني، يدعو حلفاء هذا التيار، وخاصة الثنائي الشيعي، إلى تسريع عودتهم بحجة غياب مبرر نزوحهم.



فيما يتمسك تيار المستقبل وحلفاؤه، ومن بينهم القوات اللبنانية، بما يسمى "العودة الآمنة للنازحين"، ويربطونها بتحقيق إصلاح سياسي في سوريا يضمن عدم ملاحقة السوريين المعارضين، حسبما يقول الرز.



وختاما، يرى المحلل السياسي اللبناني أن ملف الوافدين السوريين إلى لبنان سيكون جزءا أساسيا في مهمات الحكومة اللبنانية المقبلة، حال تأليفها؛ لضمان عودة كريمة لهم بمساع أوروبية ودولية "بعيدا عن استغلال قضيتهم في بازار السياسة اللبنانية".