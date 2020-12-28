 رئيس التشيك يحدد أكتوبر 2021 موعدا للانتخابات العامة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس التشيك يحدد أكتوبر 2021 موعدا للانتخابات العامة

براغ - د ب أ
نشر في: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 5:42 م | آخر تحديث: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 5:42 م
حدد الرئيس التشيكي،  ميلوس زيمان موعد الانتخابات العامة العام المقبلة، التي ستحدد ما إذا كان الملياردير رئيس الوزراء، أندريه بابيس يمكن أن يتجاوز ولاية أولى مضطربة، ليتنزع ولاية أخرى مدتها أربع سنوات في السلطة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الإثنين.

وحدد زيمان اليوم الاثنين موعد التصويت الذي يستمر يومين في الثامن والتاسع من أكتوبر.

وعلى الرغم من أن حزب أنو بقيادة بابيس يقود استطلاعات الرأي، إلا أن تقدمه تقلص في الأسابيع الأخيرة بعد أن عانت البلاد واحدا من أسوأ حالات التفشي لجائحة فيروس كورونا في أوروبا خلال الخريف.

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