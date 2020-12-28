 السجن 4 سنوات لصحفية صينية كشفت معلومات عن تفشي كورونا في ووهان - بوابة الشروق
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السجن 4 سنوات لصحفية صينية كشفت معلومات عن تفشي كورونا في ووهان

الشرطة الصينية
الشرطة الصينية
د ب أ
نشر في: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 8:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 8:02 ص

 أصدرت الصين اليوم الاثنين حكما قاسيا بالسجن على صحفية مواطنة كشفت معلومات عن تفشي فيروس كورونا في ووهان.

وقضت محكمة الشعب في منطقة بودونج الجديدة على تشانج تشان، وهي محامية سابقة تبلغ من العمر 37 عاما ومقرها شنغهاي، بالسجن لمدة أربع سنوات لتقاريرها التي أعدتها عن البؤرة الأولى لتفشي الفيروس، وفقًا لمحاميها.

وفي مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على نطاق واسع عبر الإنترنت، عرضت تشانج محارق جثث مكتظة ومستشفيات مزدحمة حيث كانت المدينة الواقعة في وسط الصين والتي يزيد عدد سكانها عن 11 مليون نسمة تكافح لاحتواء كوفيد-19 في أيامه الأولى خلال شهر فبراير الماضي.

وأدينت تشانج بتهمة "التحريض على الخلافات وإثارة المتاعب"، وهي تهمة عامة كثيراً ما تستخدم لإسكات منتقدي الحكومة.

وعلى الرغم من أن محاكمة تشانج هي الأولى لصحفي يغطي تفشي فيروس كورونا، فمن غير المرجح أن تكون الأخيرة.

ويشار إلى أن "تشن كيوشي" و "فانج بن" و "لي زيهوا"، وهم صحفيون مواطنون أعدوا تقاريرا إخبارية من ووهان، فقدوا جميعا منذ فبراير.

وتعرضت الصين لانتقادات شديدة بسبب تعاملها الأولي مع الفيروس وتم اتهامها بانتهاج سلوك سري، لكن يبدو أنها تسعى إلى إعادة صياغة رواية تفشي الجائحة.

ومن المتوقع أن يسافر فريق من عشرة علماء من منظمة الصحة العالمية إلى ووهان الشهر المقبل للتحقيق في تفشي المرض، على الرغم من رفض بكين في وقت سابق الموافقة على إجراء تحقيق مستقل.

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