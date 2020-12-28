محافظ الغربية: عودة العمل بنفق الدلجمون في كلا الاتجاهين عقب صيانته

أعلن طارق رحمي محافظ الغربية، عودة العمل، اليوم الاثنين، بشكل تجريبي في نفق الدلجمون في كلا الاتجاهين بعد صيانته، مع استكمال باق أعمال الصيانة تمهيداً لافتتاحه بشكل رسمي.



وأوضح المحافظ أن المحافظة خاطبت منذ ٤٠ يوما، الفريق كامل الوزير وزير النقل بموقف النفق وما به من تآكل للأرضيات، الأمر الذي تسبب في إعاقة حركة المرور، ووجه الوزير على الفور الشركة الوطنية للتشييد "سامكو" التابعة للهيئة العامة للطرق ببدء الصيانة الفورية للنفق، والتي شملت رفع طبقة البازلت القديمة ووضع طبقة جديدة في كلا الاتجاهين بتكلفة إجمالية قدرها ٤ ملايين جنيه.



وأكد رحمي أن المحافظة مستمرة في متابعة باق الأعمال لحين الانتهاء منها بشكل كامل.