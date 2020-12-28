روسيا تسجل 27 ألفا و787 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا 27 ألفا و787 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى ثلاثة ملايين و78 ألفا و35 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس " كورونا" المستجد - في بيان اليوم الاثنين - أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 487 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عمومخ روسيا 55 ألفا و265 وفاة.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بالفيروس بواقع 6253 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ 3748 إصابة، بينما سجلت ضواحي موسكو 1606 حالات إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

كما أوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد أن 20 ألفا و480 شخصا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و471 ألفا و309 أشخاص.

في سياق متصل، قال مدير معهد "جامالي" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر جينتسبورج " إن إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد يكتسب زخمًا، ومن المهم الآن إقناع المواطنين الروس بضرورة التطعيم".

وقال جينتسبورج في تصريح لقناة "روسيا - 24" التلفزيونية اليوم الاثنين: "هناك مشكلة تتمثل في أن يفهم السكان أن الطريقة الوحيدة لحماية أنفسهم من هذه العدوى هي التطعيم"، مضيفا أن كل الأحاديث، التي تدور في روسيا، حول أن المواطن لن يمسه المرض أو أنه سيصاب بالمرض بشكل خفيف وسيحصل على المناعة ليس لها أي دليل علمي.

وانطلقت بموسكو في الخامس من ديسمبر الجاري حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك-V"، حيث فتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام، وكانت روسيا قدمت لقاحها المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك ــ V " للأمم المتحدة مؤخراً، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وجه مطلع ديسمبر الجاري ببدء حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا.