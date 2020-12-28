سكرتير عام الإسكندرية يقود حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لضبط الأسواق، وردع المخالفين، بنطاق حي غرب، بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس الحي.



جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالمتابعة الدورية؛ للتأكد من التزام كافة المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولضبط الأسواق.



وتضمنت الحملة التفتيش على عدد من المنشآت التجارية المتواجدة بنطاق الحي، حيث تم إغلاق وتشميع مسمط بمنطقة القباري؛ لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، والتحفظ على ١٤ كيلو لحوم فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم أخذ بعض العينات الغذائية بالمسمط لفحصها والتأكد سلامتها، كما تم التحفظ على أدوات طهي غير صالحة للاستخدام، حفاظًا على المواطنين.



وتوجهت الحملة إلى شارع القفال، حيث تم إغلاق وتشميع "جزارة ومشويات" بعد التحفظ على ٢٠ كيلو من اللحوم (فراخ مطهية- لحوم) مجهولة المصدر، وبدون تاريخ صلاحية، وذبح خارج المجازر، وتم تحرير محضر بذلك.



وفي سياق متصل، أغلقت سنترًا مكونًا من ٧ طوابق وبه حضانة؛ لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ويدار بدون ترخيص، إضافة إلى رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التي تشغل حرم الطريق العام.



وشارك في الحملة الجهات المختصة المتمثلة للطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، الإدارة العامة للرصد البيئي بالمحافظة، ومديري وممثلي الإدارات المعنية بالحي.