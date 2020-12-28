وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح للمواطنين للتعامل مع أزمة كورونا خلال الفترة المقبلة، مشددة على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، وارتداء الكمامة.



وقالت زايد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، إن المواطن عليه التخلص بشكل آمن من الكمامة وغسل يديه بمجرد الدخول إلى المنزل؛ للحفاظ على جميع الموجودين.



ولفتت إلى أهمية تهوية المنازل أولًا بأول، فضلًا عن عدم الاستهتار بالأعراض البسيطة من ارتفاع درجة الحرارة أو الكحة، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وأكدت وزيرة الصحة على أهمية الحفاظ على التغذية والتهوية وعدم التواجد داخل الأماكن المغلقة فترة طويلة، قائلة إن المواطن عليه أن يحرص على التباعد وارتداء الكمامة أثناء الاضطرار للتواجد داخل هذه الأماكن.