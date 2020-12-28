جمهور طارق لطفي يهنئه باختيار فيلم 122 ضمن الأفضل عالميا

استقبل الفنان طارق لطفي تهنئة جمهوره ومحبيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد أن تم اختيار فيلم "122" ضمن قائمة أفضل ١٠٠ فيلم لعام ٢٠٢٠، طبقًا لتصويت الجمهور على موقع Stacker العالمي، الذي يستقي بياناته من موقعي IMDb وMetascore.
يذكر أن "122" هو الفيلم العربي الوحيد داخل هذه القائمة، وهو من بطولة طارق لطفي وأحمد داوود وأمينة خليل وجيهان خليل وأحمد الفيشاوي ومحمد لطفي وأسماء جلال، بالإضافة لعدد كبير من ضيوف الشرف.
والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري، وإنتاج شركة "مقام" لمالكها العراقي سيف عريبي.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا