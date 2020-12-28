قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن، إن التدخلات في المبادرة تكون بالشراكة مع جميع الأجهزة والوزارات الحكومية، ذاكرًا أن وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتخطيط، كانت تقوم على المشىروعات التي تستهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء المؤسسات الخدمية في السنة الأولى.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأحد، أنه تقرر تخصيص 500 مليار جنيه لتنمية قرى المرحلة الثانية من المبادرة لعام 2021، والموجودة في 50 مركزًا على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن التطور الذي حدث في السنة الأولى من المبادرة ليس في الحجم أو المخصصات المالية فقط، لكنه شمل التطورات المنهجية والتدخلات التي يتم تنفيذها أيضًا، لافتًا إلى تنمية البنية التحتية بالكامل، وتتضمن جميع الأجهزة والوزارات الحكومية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة» والتي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجاً.

وأضاف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، أن المرحلة الثانية للمبادرة تستهدف ٥٠ مركزًا على مستوى الجمهورية بإجمالي ١٣٨١ قرية، متابعًا: «سأتابع بنفسي خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنياً لكل القائمين عليها التوفيق والسداد».