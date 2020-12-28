تأجيل محاكمة المتهمين في قضية داعش العمرانية لـ30 ديسمبر

قررت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 22 متهما، من بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش العمرانية"، إلى جلسة 30 ديسمبر الجاري، للمرافعة.



أسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية.



كما وجهت للمتهمين من 19 وحتى 22 تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 3 وحتى الـ6 تهم الشروع في قتل ضابط الشرطة محمد طارق وفرد الشرطة محمد صبحى، وتهم تخريب ممتلكات عامة "سيارات شرطة".