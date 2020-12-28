وفاة ثالث شقيق لعضو مجلس النواب بدائرة إيتاي البارود متأثرا بكورونا

توفي اليوم الإثنين، عبد العاطي ناجي حجازي، شقيق النائب محمد حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاي البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة، وذلك بعد أيام قليلة من رحيل شقيقيه أشرف وكامل، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

من جانبهم، نعى أهالي مركز ومدينة إيتاي البارود، عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عائلة حجازي فى وفاة فقيدهم عبد العاطي عبد السلام حجازى، شقيق النائب محمد عبد السلام حجازى، داعين المولى عز وجل أن يتقبله مع الشهداء والصالحين، ويجعل مرضه فى ميزان حسناته، ويرفع البلاء والوباء عن البلاد.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان اليوم الإثنين، بمسجد الأيمان بقرية أمليط بمركز إيتاي البارود.

يشار إلى أن النائب محمد عبد السلام حجازي حصل على أعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية بدائرة إيتاي البارود الذي تنافس فيها 4 مرشحين للفوز بمقعدين، حيث حصل محمد عبد السلام حجازي على 88 ألفًا و317 صوتًا.