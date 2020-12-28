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متحدث الوزراء: قرار تعليق الجمعيات العمومية ينطبق على انتخابات اتحاد الكرة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
أمل محمود
نشر في: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 2:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 2:08 ص

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا اليوم لم يتطرق إلى المساجد، موضحًا أن الإجراءات المتخذة مسبقًا بشأنها لازالت مستمرة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأحد، أن قرار تعليق الجمعيات العمومية يطبق أيضًا على انتخابات اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أنه صدر منذ أسبوعين قرارًا بتعليق أي انتخابات نقابية لمدة 6 أشهر كإجراء احترازي؛ منعًا للتزاحم.
وذكر أن لجنة إدارة أزمة كورونا تتابع تطورات الوضع الوبائي، وتتخذ الإجراءات وفقًا لما يتم تقيمه على أرض الواقع، موضحًا أنه من الممكن صدور قرارات جديدة خلال الفترة المقبلة، طبقًا للمستجدات.

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