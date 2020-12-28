المصرية لحقوق الإنسان: هناك مصداقية فيما يصدر عن الدولة بشأن تحسن السجون

قال الدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك مصداقية فيما يصدر عن الدولة من تحسن السجون المصرية، لافتًا إلى أن زيارة سجن النساء بالقناطر، اليوم الاثنين، بمبادرة من وزارة الداخلية وليس بطلب من المنظمات الحقوقية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن الزيارة دلالة قاطعة على وجود تحسن ملحوظ في حال السجون المصرية، مشيرًا إلى إشادة أعضاء وفد إيطالي زار أحد السجون يناير الماضي، على الوضع وقالوا إنها ربما أحسن حالًا من السجون الإيطالية.



ولفت إلى أن الزيارة دليل على أن الشفافية تصب في الدولة المصرية، قائلًا إن وفد الزيارة ضم المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.



وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: «رأينا التحسن الملحوظ على الطبيعة، وسألنا كل الأسئلة التي يصعب سؤالها»، معربًا عن أمنياته في وجود المستوى الذي شاهدوه داخل سجن القناطر في الـ27 سجنًا الأخرى المنتشرة على مستوى الجمهورية.



ونظم قطاع السجون زيارة لسجن النساء بالقناطر بمنطقة سجون القناطر، لوفد من أعضاء المجالس القومية الحقوقية وعدد من منظمات المجتمع المدني وعدد من الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء والقنوات العربية والأجنبية، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ«اليوم العالمي لحقوق الإنسان».