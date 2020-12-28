الداخلية: ضبط 5 تشكيلات عصابية و252 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 5 تشكيلات عصابية و252 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 57 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملاتها الأمنية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، خلال 24 ساعة عن ضبط 252 قطعة سلاح ناري بحوزة 228 متهما شملت: 17 بندقية آلية، 50 بندقية خرطوش، 15 طبنجة، 170 فرد محلي، 319 طلة مختلفة الأعيرة، 35 خزينة متنوعة، 1651 قطعة سلاح أبيض، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

ونفذت الحملات 57 ألف حكم قضائي متنوع بإجمالي 5388 محكوم عليه، وضبطت 5 تشكيلات عصابية ضمت 16 متهما ارتكبوا 33 حادثا متنوعا، 318 قضية مخدرات بحوزة 334 متهما ضُبط خلالها 132 كيلو مخدرات متنوعة، 39 متهما ومراقبا هاربا، 26 متهما بالبلطجة، 297 دراجة نارية مخالفة، 24 ألف مخالفة مرورية متنوعة.

هذا فضلا عن إعادة 10دراجات نارية، وفحص 70 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المخدرات، تبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.