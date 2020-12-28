تعرف على أسعار العملات في بداية تعاملات اليوم

تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم الاثنين، حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.



وارتفع سعر صرف اليورو ليسجل 19.10 جنيه للشراء و19.23جنيه للبيع، وصعد الجنيه الإسترليني ليسجل 21.21 جنيه للشراء و21.34 جنيه للبيع.



وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للشراء، واستقر الدينار الكويتي عند 51.18 جنيه للشراء و51.64 جنيه للبيع.



وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو ليصل إلى 19.05 جنيه للشراء و19.25 جنيه للبيع، وارتفع الجنيه الإسترليني ليسجل نحو 21.16 جنيه للشراء و21.36 جنيه للبيع.



واستقر سعر الريال السعودي عند 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدينار الكويتي نحو 48.50 جنيه للشراء و51.58 جنيه للبيع.



ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر الجنيه أمام الدولار عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو نحو 19.03 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 21.19 جنيه للشراء و21.38 جنيه للبيع.



وسجل سعر الريال السعودي 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وتراجع الدينار الكويتي ليسجل 48.60 جنيه للشراء و51.54 جنيه للبيع.