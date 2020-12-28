حكم بالسجن 4 سنوات على صحفية صينية لتغطيتها الحجر الصحي في ووهان

حكم القضاء الصيني، اليوم الاثنين، على المواطنة، تشانج شان، بالسجن أربع سنوات، بعدما أوقفت إثر تغطيتها الحجر الصحي في مدينة ووهان، حسب ما أفاد محاميها، رين تشانيو.

وأشار المحامي إلى أن محكمة في شنجهاي، قضت بالحكم على تشانج شان، "الصحفية المواطنة"، والمحامية السابقة (37 عاما)، بتهمة "إثارة الاضطرابات"، بعد محاكمة استمرت بضع ساعات، لافتا إلى أن تشانج "بدت حزينة جدا عندما أعلن الحكم".

وقال المحامي الآخر، تشانج كيكي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "المحكمة عمليا اتهمت تشانج شان بنشر معلومات كاذبة على الإنترنت".

ووفقا للوكالة الفرنسية، تستخدم عبارة "إثارة الاضطرابات"، ضد معارضي نظام الرئيس الصيني، شي جين بينج.

وكانت تشانج قد دانت في مقالات نشرتها على الإنترنت، الحجر الذي فرض في ووهان، مشيرة إلى "انتهاك خطير لحقوق الإنسان"، حيث توجهت إلى ووهان التي كان ينتشر فيها وباء فيروس كورونا في فبراير الماضي، ونشرت تقارير مصورة على شبكات التواصل الاجتماعي تتعلق بـ"الفوضى في المستشفيات".

جدير بالذكر أنه إلى جانب تشانج شان، أوقف ثلاثة صحفيين مواطنين آخرين، هم تشن كيوشي، وفانج بين، ولي زيهوا، لتغطيتهم الأحداث نفسها.