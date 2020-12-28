الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 21 إصابة بينها 6 حالات بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 21 إصابة جديدة بينها 6 حالات بعدوى محلية تم تسجيلها في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86976 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع ست حالات في منغوليا الداخلية وثلاث في تشجيانغ واثنتين في شنجهاي وحالة واحدة في كل من بكين وتيانجين وقوانغدونغ وسيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4218 حالة غادر منها 3948 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 16 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82003 أشخاص، مشيرة إلى أن 11791 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 20 حالة جديدة بدون أعراض بينها 16 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 267 حالة منها 216 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 8610 حالات إصابة مؤكدة، بما في ذلك 137 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 785 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 7474 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 653 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.