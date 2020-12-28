24 عملا فنيا في معرض «رسمة في حدوتة» بتربية فنية جامعة حلوان

نظمت كلية التربية الفنية جامعة حلوان معرض "رسمة في حدوتة" تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وافتتحه الدكتور محمود حامد عميد الكلية والدكتورة مها مزيد وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

ضم المعرض 24 عمل فني ودارت فكرة معرض رسمة في حدوتة للفنانة الدكتورة رحاب عبد العال مدرس أشغال المعادن بالكلية حول رصد السمات الجمالية والتعليمية فى كل من رسوم الأطفال، قصص الأطفال، الألعاب والاهتمامات المرتبطة بالأطفال، فى هيئة عناصر فنية وتشكيليا لتستخدم فى تصميم وتنفيذ قطعة حلى يتحقق من خلالها الجانب الجمال والتعبير وذلك باستخدام خامة الفضه كأساس للعمل الفنى، واستخدام النحاس الأحمر والأصفر والأحجار نصف الكريمة، وفصوص الزركون الملونة.

يستخدم المعرض بعض التقنيات المرتبطة بتشكيل الخامات المعدنية كالنشر، القطع،التفريغ، الحنى، الخشدقة، الصهر المباشر بالحرارة، الأكسدة، الدمج المعدنى، الحفر الحمضى.