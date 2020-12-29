البرلمان السلوفاكي يعدل قوانين الطوارئ بسبب الجائحة

وافق البرلمان السلوفاكي، على تعديل دستوري في براتيسلافا، اليوم الاثنين، يجعل في الإمكان تمديد حالة الطوارئ - المطبقة حاليا بسبب وباء فيروس كورونا - لمدة 40 يوما في كل مرة.



يذكر أن إعلان حالة الطوارئ كان محددا بمدة أقصاها 90 يوما، وكان من المقرر أن تنتهي غدا الثلاثاء.



وذكرت وكالة أنباء "تي أيه أس ار" أن 91 برلمانيا صوتوا بالموافقة على التعديل الدستوري، ورفضه نائب واحد بينما امتنع مشرع آخر عن التصويت.



ومنذ بدء تفشي الوباء بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 168 ألفا و92، بينما وصلت الوفيات إلى 1879 حالة.



ويبلغ تعداد سكان الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي حوالي 5ر5 مليون نسمة.