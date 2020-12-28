محافظة الدقهلية: التشغيل التجريبي لمصنع تدوير القمامة بسندوب قريبا

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة لمتابعة وصول معدات مصنع سندوب الجديد لتدوير المخلفات.

وأوضحت السكرتير المساعد، أنه تم اليوم الإثنين، وصول خط الفرز الرئيسي، وقالت إنه سبق وأن وصلت ماكينة تفتيح أكياس وماكينة فرم ثانوي ألمانية المنشأ، وكذا معدات مناولة تشمل لوادر، وكباشات ألمانية المنشأ، ومقاطير ترطيب مياه.

وقال محافظ الدقهلية، إنه من المقرر أن تنتهي أعمال تركيب المعدات والتشغيل التجريبي قريبا جدًا، مضيفًا أنه يجري حاليًا الانتهاء من الأعمال المدنية والكهربية بالموقع.

وأشار إلى أن المصنع الجاري إنشائه بموقع سندوب يعد الأول من نوعه من حيث الطاقة التصميمية حيث يحتوي على عدد 2 خط فرز طاقة 40 طن/ ساعة بإجمالي 1200 طن يوميا.

وكلف محافظ الدقهلية منال الغندور السكرتير المساعد، للتنسيق مع المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان، والمهندس عبده محمدين مدير عام إدارة شؤون البيئة، للمتابعة الجادة لاستكمال تنفيذ الأعمال المدنية والكهربية بموقع المصنع بسندوب، وفقًا للبرنامج الزمني المقرر في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن المصنع المشار إليه يقام على مساحة 18 فدانًا بعد أن تم إخلاء تراكمات تاريخية (مقلب سندوب)، بإجمالي تراكمات 845 ألف طن تم نقلهم والتخلص الآمن منهم بالموقع المخصص لذلك.

وقال المحافظ، إن التكلفة الإجمالية لإنشاء مصنع سندوب متضمنة تكلفة نقل التراكمات التاريخية للمقلب ما قيمته 317 مليون جنيه، مضيفًا أن مصنع سندوب المزمع تطويره يخدم المنطقة المركزية للمحافظة ضمن 7 مراكز تمثل ثلث مراكز المحافظة.

الجدير بالذكر أنه سبق خلال الشهور الماضية، وأن وقع محافظ الدقهلية عقد اتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع لتطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات بسندوب، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمقر الوزارة بالقاهرة.

واستهدفت بنود التعاقد استكمال تنفيذ أعمال تطوير، وتأهيل موقع تدوير المخلفات البلدية ونقل والتخلص الآمن من المخلفات بمقلب سندوب بالمدفن الصحي بالمحافظة.