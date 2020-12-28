برودي لي: وفاة المصارع الأمريكي الشهير عن عمر يناهز 41 عاما

توفي المصارع الأمريكي الشهير جون هوبر، المعروف باسم "برودي لي"، عن عمر يناهز 41 عاما.

وقالت زوجة هوبر، في منشور وضعته على حسابها على موقع انستغرام: "رحل محاطا بأحبائه بعد معركة مع مشكلة صحية في الرئة ليس لها علاقة بكوفيد-19".

وكان هوبر يظهر باسم "لوك هاربر" أثناء عمله مع مؤسسة "المصارعة الترفيهية العالمية" (WWE)، لكنه ظهر باسم "برودي لي" عندما شارك في اتحاد "النخبة للمصارعة" (AEW) في 2019.

وقالت اتحاد النخبة إن خبر وفاة هوبر كان "مفجعا".

وترك المصارع الراحل العمل مع اتحاد النخبة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي "لأسباب غير معلنة".

وقال المصارع هالك هوغان إنه يشعر "بالضياع" لسماعه نبأ وفاة "موهبة كبيرة وإنسان رائع".

ووصف المصارع تريبل إتش جون هوبر بأنه "موهبة مذهلة وإنسان، وزوج، وأب رائع".

ووصفت أماندا هوبر، زوجة المصارع الراحل التي كانت تصارع هي الأخرى باسم "سيندي سين"، زوجها بأنه كان "أبا عظيما" لطفليهما.

وعلقت على وفاة زوجها، قائلة: "لم أكن أريد أن أكتب هذه الكلمات فقلبي محطم".

وتابعت: "كان العالم يراه برودي لي المدهش، لكنه كان بالنسبة لي الصديق الأقرب إلى قلبي، والزوج، وأروع أب رأيته في حياتي".

وأكد أنه "لا توجد كلمات يمكنها التعبير" عن حبها لزوجها وانفطار قلبها لوفاته.