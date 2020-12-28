صلاح يتراجع ويكتفي بوصافة الأفضل في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي

هبط محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي إلى المركز الثاني في تصنيف القوة بالدوري الإنجليزي الممتاز عن الجولة الماضية، وهي التصنيف الصادر عن شبكة سكاي سبورتس.

واحتل إميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا صدارة التصنيف، ليصبح أول حارس مرمى يتصدر تلك القائمة هذا الموسم بعد أن أنقذ فريقه من 6 فرص تسجيل محققة، ليحافظ على شباكه نظيفة للمرة الرابعة على التوالي في الفوز 3-0 على كريستال بالاس - وهي النتيجة التي تحققت رغم خوض الفريق الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

وسقط صلاح إلى المركز الثاني بعد تعادل ليفربول 1-1 مع وست بروميتش ألبيون، وذلك بعدما احتل صدارة تلك القائمة الأسبوع الماضية، في حين جاء أنور الغازي، مهاجم أستون فيلا بالمركز الثالث بعدما سجل هدفه الرابع هذا الموسم.

مثل ييري مينا (رقم 10) النصف الأزرق من ميرسيسايد بأرقام متصدرة لللمسات والتمريرات والمبارزات والهوائي والخلوص في 1. 0 فوز على شيفيلد يونايتد.

وجاء ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد بالمركز الرابع، متفوقًا على زميله البرتغالي برونو فيرنانديز صاحب المركز السادس، فيما جاء في المرتبة الخامسة برتراند تراوري، لاعب أستون فيلا.

واحتل جاك جريليش، نجم أستون فيلا المركز السابع في القائمة، بينما جاء في المرتبة الثامنة سكوت مكتوميناي، لاعب وسط مانشستر يونايتد، فيما ارتقى توماس سوتشيك، لاعب وست هام إلى المركز التاسع، وجاء عاشرًا ييري مينا، مدافع إيفرتون.