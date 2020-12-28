متحدث الوزراء مناشدا مصابي كورونا: اتركوا مسؤولية اختيار المستشفى للصحة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه على من يصاب بفيروس كورونا ويكون بحاجة إلى رعاية بالمستشفى، الاتصال بالخط الساخن الذي بدوره يوجه المريض للمستشفى الأنسب؛ منعًا للتكدس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأحد، أن هناك بعض الأفراد يصرون على التوجه إلى مستشفيات بعينها، الأمر الذي يسبب ضغطًا على مستشفى دون الأخرى، مناشدًا مصابي كورونا بترك مسؤولية اختيار المستشفى لوزارة الصحة.

وأكد أن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية يكفي لمدة 8 أشهر في المستشفيات والصيدليات، مشيرًا إلى أن الموجة الثانية من فيروس كورونا منتشرة بصورة أكبر وتصيب فئات عمرية جديدة خاصة بين 18 إلى 35 عامًا، بالإضافة إلى الأطفال.