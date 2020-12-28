محافظ أسوان: رقابة مرورية بالرادار على الطريق الصحراوي الغربي

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الاثنين، توجيهاته لمسئولي المرور بتشديد الرقابة المرورية على الطريق الصحراوي الغربي أسوان _ القاهرة من خلال نشر كمائن متحركة لمراقبة الطريق بالرادار للحد من السرعات الجنونية وعدم تقدير المسافات من سائقى المركبات المختلفة والتي تسببت في وقوع العديد من الحوادث آخرها الحادث الأليم على الطريق، أمس الأحد، أمام قرية فارس وراح ضحيته 12 شخصا.

وأوضح المحافظ، أن ذلك الطريق شهد في الآونة الأخيرة تطوير ورفع كفاءة من خلال وزارة النقل في المسافة من فارس وحتى إدفو بطول 70 كم بتكلفة 157 مليون جنيه، وقيام المحافظة برصف مداخل ومخارج محور كلابشة بطول1 كم.

وأكد المحافظ، أنه وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى فى المسافة من أسوان حتى إدفو بطول 100 كم وبتكلفة إجمالية 540 مليون جنيه.

وأضاف اللواء أشرف عطية، أن هذا الطريق الحيوي يشهد ملحمة بشق المرتفعات الجبلية ورفع التراكمات والرمال مع تنفيذ أعمال التسوية والتى تقوم بها 12 شركة، علاوة على 6 شركات ستقوم بأعمال الرصف فيما بعد ، ليساهم مشروع الإزدواج في تحقيق وتلبية أهم المطالب الجماهيرية خلال الفترة الماضية؛ لتكتمل بذلك منظومة الطريق الدولى الإسكندرية _ كيب تاون؛ لتعزيز التواصل والتعاون مع الدول الأفريقية

وناشد المحافظ، قائدي المركبات بضرورة الإلتزام بالسرعات المقررة بهذا الطريق وغيره من الطرق للحفاظ على سلامة أرواح الركاب والمركبات ذاتها التي تتعرض نتيجة هذه الحواث لتلفيات جسيمة.