 الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء لأغراض علمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء لأغراض علمية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 7:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 7:50 ص

 أطلقت الصين قمرين صناعيين لأغراض علمية، وذلك من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.
وذكر مركز جيوتشوان –في بيان اليوم- أن صاروخا من طراز (لونج مارش-4 سي) أطلق الساعة 11:44 مساء أمس بتوقيت بكين وعلى متنه قمرين صناعيين دخلا المدار المخطط لهما بنجاح، مشيرا إلى أن القمر الصناعي الأول (ياوجان-33) للاستشعار عن بعد، والثاني مخصص لتجارب التكنولوجيا الدقيقة والنانوية.
وسيجري استخدام القمرين الصناعيين لإجراء تجارب علمية ومسح موارد الأرض وتقدير غلة المحاصيل والوقاية من الكوارث والحد منها.

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