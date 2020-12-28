

توقعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة الاستقرار في أحوال الطقس على مدار الأسبوع الجاري.

وقالت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، صباح الاثنين، إن درجات الحرارة خلال ساعات النهار حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام، حيث تتراوح العظمى بين 21 إلى 22 درجة مئوية، مضيفة أن الطقس يكون شديد البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، حيث تنخفض الصغرى إلى 11 درجة مئوية.

وحذرت من الشبورة المائية الكثيفة، وخاصة على الطرق السريعة القريبة من المزروعات والمسطحات المائية، مشددة على ضرورة القيادة بالهدوء أثناء السفر، واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور.

وأضافت أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية، إلا أنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.