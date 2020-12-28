مدير إذاعة إسكندرية تقود حملة توعية المستمعين بمخاطر الموجة الثانية لكورونا

قالت مدير عام إذاعة الإسكندرية الإعلامية جيهان مصطفى، اليوم الاثنين، إنها بدأت حملة توعوية للمستمعين بمخاطر الموجه الثانية لفيروس كورونا، وكيفية الوقاية من الإصابة به من خلال مجموعة من البرامج منها برنامج بعنوان "العيادة".



وأضافت مصطفى أنها تلقي الضوء على جهود الأجهزة التنفيذية في التصدي لأي مخالفات تؤدي لمخاطر الإصابة بالفيروس، وذلك من خلال برامج كثيرة، منها عيون الإسكندرية، مشيرة إلى حملتها الأخرى للحد من ظاهرة التعصب الكروي، والتأكيد على ضرورة خروج كل الماتشات بصورة مشرفة.



وأشارت مدير الإذاعة إلى أنها دعمت حملة التصدي للتعصب الكروي بإذاعة مسلسل " أعصابك ياكابتن" في رمضان الماضي، فكرة الناقد الرياضي علي البحراوي، مدير تحرير جريدة الوفد، وتأليف السيناريست: حنان غانم، وإخراج: داليا دبور، وكان له صدى واسع، وحاز على إعجاب المستمعين بدرجة كبيرة.