موسيمانى يعود لقيادة الأحمر واتجاه للدفع بوليد سليمان أساسيًا.. وحسام يبحث عن المفاجأة معتمدًا على عمار حمدى وسيسيه وقمر

يلتقى الأهلى فى السابعة والنصف مساء اليوم، على ملعبه بالسلام مع الاتحاد السكندرى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز.

يدخل الفريقان المباراة، وهدفهما النقاط الثلاث، فى ظل الندية التى تواجه لقاءات الفريقين منذ انطلاق الدورى وحتى الآن، وتحمل المباراة الرقم 119 فى تاريخ الفريقين، حقق الأهلى الفوز فى ٧٧ مباراة وتعادل ٢٥، وخسر ١٦ لقاء.

يدخل الأهلى، المباراة وهو فى الصدارة من فوزين على مصر للمقاصة وغزل المحلة، ويسعى لتحقيق الفوز الثالث على التوالى، معتمدا على عودة الثلاثى الغائب منذ فترة طويلة وهم مروان محسن وحسين الشحات ووليد سليمان، والأخير اقترب من المشاركة فى مركز صانع الألعاب، فى ظل غياب محمد مجدى أفشة لإصابته بفيروس كورونا، وكذلك ناصر ماهر بخلع فى الكتف، ليغيب الأخير مدة لا تقل عن 3 أشهر.

وعدم وجود بديل جاهز الثنائى، دفع الجنوب إفريقى موسيمانى، للتفكير فى وليد سليمان، بسبب عدم قدرة أى لاعب من بين الثلاثى آليو ديانج وحمدى فتحى وأكرم توفيق على القيام بهذا الدور، خلال مباراة الفريق امام بطل النيجر.

وسيعود لقيادة الأهلى اليوم، المدير الفنى بيتسو موسيمانى، الذى تم تعافيه من الكورونا، بعدما غاب عن مباراتى الفريق امام المحلة وبطل النيجر لوجوده فى العزل.

ومن المنتظر ان يمثل الأهلى، محمد الشناوى وامامه الرباعى الدفاعى بدر بنون وايمن اشرف ومحمد هانى وعلى معلول وفى الوسط، اليو ديانج وحمدى فتحى ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف.

فى المقابل، يبحث الاتحاد بقيادة حسام حسن، العودة بنتيجة ايجابية امام بطل مصر والقارة، املا فى الاستمرار بدون أى هزيمة لزعيم الثغر، بعدما جمع ٤ نقاط من الفوز على بيراميدز والتعادل مع سموحة، والنقاط الثلاث شعار يبحث عنه العميد، معتمدا على جهود الموهوب عمار حمدى والهداف خالد قمر ومعه الايفوارى رزاق سيسيه، بجانب المخضرم حسام عاشور الذى سيخوض اولى مبارياته امام فريقه السابق حاملا شارة القيادة.