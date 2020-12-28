إسبانيا: منطقة جبل طارق مستثناة من اتفاقية بريكست

أعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليز لايا، أن منطفة "جبل طارق" مستثناة من اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



وأوضحت الوزيرة أن وضع "جبل طارق" مشمول باتفاقية منفصلة بين المملكة المتحدة وإسبانيا، مبينة أن العمال العابرين للحدود سيتم إعفاؤهم من ضوابط الحدود بين إسبانيا و"جبل طارق"، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.



وقالت إن "إسبانيا لن تستأنف المطالبة بالسيادة على جبل طارق حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود".



وتعتبر "جبل طارق" حاليا منطقة ذاتية الحكم تابعة للمملكة المتحدة، ويستمر الخلاف بين بريطانيا وإسبانيا حول تبعيتها أكثر من 300 عام، وعلى الرغم من تصويت نحو 99 من سكانها في استفتاءين أجريا في 1967 و2002 لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة، إلا أن مدريد تواصل الإصرار على ضرورة أن تعاد لها السيادة عليها تدريجيا.