التنمية المحلية: 11 ألفا و608 محال عام خالفوا مواعيد الغلق

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك 11 ألفًا و608 محال عام خالفوا مواعيد الغلق، تنقسم ما بين 34 سوقا و216 مطعما و3480 مقهى و1829 ورشة و4938 محال.



وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الإثنين، أن المحافظات الأكثر مخالفة تأتي على الترتيب كالتالي: القاهرة، بني سويف، الإسكندرية، المتوفية، كفر الشيخ، دمياط، المنيا، ثم سوهاج.



ولفت إلى المتابعة الدورية لفرق عمل الوزارة بالتنسيق مع مديريات الأمن والتعليم في المحافظات، مضيفًا أنه تم غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية، وصلت إلى 5145 مركزًا وفقًا لإحصائيات شهر أكتوبر الماضي.