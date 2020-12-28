القاهرة: 58 ألف طلب تصالح لمخالفات البناء في جنوب وشمال العاصمة

قال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المهندسة جيهان محمد عبد المنعم، إن أحياء المنطقة استقبلت 45 ألف طلب من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء حتى الآن، مطالبة المتخلفين عن تقديم الطلبات بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة المقررة نهاية الشهر الجاري.

وأضافت عبد المنعم، في تصريحات لـ" الشروق"، أن كافة الأحياء ملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا بعد انتشار الموجة الثانية له، موضحة أنه تم توجيه رؤساء الأحياء برش وتطهير المراكز التكنولوجية التي يقبل عليها المواطنين للتصالح، والتنبيه على التزام الموظفين بارتداء الكمامة قبل الدخول لمهام أعمالهم، بجانب عدم السماح للمواطنين بالدخول للتصالح إلا بارتداء الكمامة.

من جانبه، قال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، حسام فوزي، إن عدد طلبات التصالح بالمنطقة بلغت 13 ألف طلب تصالح حتى الآن، موضحًا أن المنطقة أصبحت شبه خالية من العقارات والوحدات السكنية المخالفة، نظرًا لأن المنطقة لم يكن بها مخالفات بناء كثيرة قبل بدء تنفيذ قانون التصالح.

وأضاف فوزي، أن القيمة المالية الإجمالية من متحصلات جدية الدفع من وراء طلبات التصالح بلغت 220 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هناك تراجعا في الإقبال في الفترة الأخيرة من المواطنين، نظرًا لأن أحياء المنطقة لا تحتوي على مخالفات بناء كثيرة.

وذكر رئيس حي حلوان، الدكتور أحمد القزاز، أن عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي بلغت 11ألفا و697 طلب تصالح من المواطنين، موضحًا أن حصيلة جدية الدفع من وراء تلك الطلبات بلغت 120 مليون جنبه، و886 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هناك تراجع كبيرا من المواطنين على الإقبال للتصالح في مخالفات البناء وبخاصة في الشهر الجاري.

وأضاف القزاز لـ" الشروق"، أن المركز التكنولوجي يطبق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في الموجة الثانية له، من بينها توجيه المواطنين بالالتزام بمسافة التباعد، وعدم الدخول إلا بارتداء الكمامة، حفاظًا على صحتهم وعدم تفشي الفيروس.

في سياق آخر، قال رئيس حي السيدة زينب، مهران عبد اللطيف، إن أجهزة الحي انتهت من إزالة كافة العقارات العشوائية بمنطقة الطيبي والبالغة 143 عقارًا، مؤكدًا أنه تم الالتزام بعامل السلامة على صحة القائمين على عمليات الإزالة حتى انتهت عملية الإزالة دون أي خسائر في الأراوح أوغيرها.

وأضاف أنه سيتم تطوير المنطقة لتكون مجمع سكني على الطراز الإسلامي على غرار منطقة السيدة (1)، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع مخلفات الهدم ونقلها إلى المقالب العمومية القريبة من الحي.

ولفت إلى أن تلك الخطة تدخل ضمن مخطط تطوير العشوائيات بالقاهرة، بهدف توفير حياة كريمة وسكن مناسب للمواطنين، وسيتم إعادة قاطنيها مرة أخرى عقب الانتهاء من مخطط التطوير، حيث تم منحهم إيجارا شهريًا قيمته 1200 جنيه لحين العودة مرة أخرى.